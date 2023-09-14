الخميس 14-09-2023
الوكيل الاخباري

وزير الصحة يفتتح أعمال المؤتمر الطبي الثالث لجراحة القلب

وفاة عامل وافد وإصابة آخر بانهيار حفرة في الرمثا

عالم بيئي مصري: الأرض دخلت مرحلة الغليان

2570 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي اليوم

الفيلم الأردني "إن شاء الله ولد" يحصل على جائزتين

مديرية المنافسة بوزارة الصناعة تتعامل مع 26 قضية منذ بداية العام

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

"الأغذية العالمي" يُقدم دراسة تبين تكلفة الأنظمة الغذائية المتبعة في الأردن

الاحتلال يفرض إغلاقا على الضفة ومعابر غزة بذريعة الأعياد اليهودية

التربية: التسرب المدرسي أخطر ما تواجهه العملية التعليمية

الخميس، 14-09-2023 09:37 ص

السير: وفاة طفل دهساً في الجويدة وحوادث صدم على طرق رئيسية

451830_1_1649529432-1-scaled


الوكيل الإخباري - قال النقيب كفاح الهزايمة، من إدارة السير المركزية، إنه تم مساء أمس، التعامل مع حادث دهس طفل، يبلغ من العمر 4 سنوات، في منطقة الجويدة، بسبب عدم انتباه السائق خلال الرجوع للخلف. 

اضافة اعلان


وأضاف الهزايمة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم صباح اليوم، التعامل مع عدد من الحوادث المرورية، التي تزامنت مع الحركة الصباحية، كان أهمها حادث بين مركبتين قبل نفق الداخلية، وحادث بين 3 مركبات داخل نفق الرابع، والتعامل مع حادث على شارع الأردن، حيث تمت إزالة جميع العوائق عن حرم الطرق. 


وأضاف أنه تم التعامل، مساء أمس، مع تعطّل "تنك مياه" بعد دوار الواحة، وتعطّل حافلة بعد دوار الشعب باتجاه المدينة الطبية. 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
22

وفاة عامل وافد وإصابة آخر بانهيار حفرة في الرمثا

0L5A5725

2570 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي اليوم

4

الفيلم الأردني "إن شاء الله ولد" يحصل على جائزتين

378230243_629926369314089_6728483248786960802_n

مديرية المنافسة بوزارة الصناعة تتعامل مع 26 قضية منذ بداية العام

xWXUF19EDTww51WYiPosuY1eVl6zrA0SyQzQzEyJ

"الأغذية العالمي" يُقدم دراسة تبين تكلفة الأنظمة الغذائية المتبعة في الأردن

3 (33)

بعد وفاته غرقاً .. والد الطفل نديم يستذكره بكلمات مؤثرة

أخبار متعلقة
920236103648979646669

السير تبيّن سبب الازدحام على شارع الأردن وجسر النهضة

8202326112525133514568

ضبط حدث يقود مركبة في عمّان

649036d1d8c9b

الأمن العام: مركبات مدنية مزودة بكاميرات لرصد المخالفات المرورية

3e3197fa-68b6-4676-8ad9-b7bee6e6785a

ما هي مخالفة من يسير على شكل مواكب اليوم مع اعلان نتائج التوجيهي ؟

4202229152750873664528

وفاة و3 إصابات بحادثي تدهور في معان وجرش

60246.jpg

الأمن يُخصص رقم للتبليغ عن إطلاق العيارات النارية والمواكب المُعيقة للسير