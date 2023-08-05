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السبت، 05-08-2023 10:14 م

%30 نسبة الإنجاز بمشروع سوق ريف عجلون السياحي

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الوكيل الإخباري- بلغت نسبة الإنجاز الحقيقي بمشروع سوق ريف عجلون الابتكاري السياحي قرابة 30% بعد توقف استمر لفترة قصيرة، وفقا لرئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول.اضافة اعلان


وقال الزغول السبت، إنّه تم الانتهاء من جميع أعمال الحفر وصب القواعد وإقامة الجدران الاستنادية الخارجية التي كانت تشكل مرحلة صعبة من مراحل إقامة المشروع؛ نظرا لطبيعة المنطقة المنحدرة التي تمتاز بعدم تمسكها .

وبين أن المشروع تبلغ كلفته نحو مليون دولار فازت به البلدية كمشروع ابتكاري من خلال المنافسة بين عدد من البلديات عن طريق مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي الذي تديره وزارة الإدارة المحلية والممول من حكومات "كندا، هولندا، والمملكة المتحدة، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية بإشراف البنك الدولي".

وأشار الزغول إلى أهمية المشروع التنموية الذي سيعمل على توفير 27 فرصة عمل دائمة لأبناء المجتمع المحلي، و50 فرصة موسمية؛ الأمر الذي يساعد على الحد من مشكلة البطالة المرتفعة في المحافظة ، مشيرا إلى أن المشروع سيعمل على زيادة إيرادات البلدية ما سينعكس إيجابًا على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين .

 




 

 


 

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