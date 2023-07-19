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الأربعاء، 19-07-2023 08:57 م

كشف الحالة الصحية لمصابي الدفاع المدني في حريق وادي الشام

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الوكيل الإخباري - قال محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور، إن المصابين من كوادر الدفاع المدني اللذين تم إدخالهما للمستشفى اليوم الأربعاء أثر أصابتهما أثناء إخماد حريق وادي الشام بحالة جيده وغادرا المستشفى.

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وأضاف أن أحدهما أصيب برضوض بسيطة والثاني نتيجة إرهاق، مشيرًا أن هناك متابعات لعمليات إخماد الحريق في وادي الشام ببلدة ساكب والثاني في منطقة خشيبة في قضاء برما.


وثمن الجهود التشاركية والتنسيق ما بين كافة الجهات والكوادر المعنية من وزارة الزراعة ومديريتي زراعة عجلون وجرش والحراج والدفاع المدني التي ساهمت في إخماد الحريق والسيطرة عليه ويتم حاليا السير بإجراءات التبريد للمنطقة .


وأكد، أنه لن يتم التهاون مع المخالفين وكل من يحاول افتعال الحرائق والحاق الضرر بالثروة الحرجية والغابات التي تعتبر ثروة وطنية، مبينًا أنه سيتم تكثيف الجولات الرقابية الميدانية على البؤر الساخنة حفاظًا على البيئة والطبيعة ومنع التعديات.

 




 

 


 

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