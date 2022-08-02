300 ألف دينار لتنفيذ مشاريع بنية تحتية في معان

الوكيل الإخباري - قال رئيس بلدية معان الكبرى الدكتور ياسين صلاح، إن البلدية تلقت دعما من مجلس محافظة معان بقيمة 300 ألف دينار، لتنفيذ مشاريع بنية تحتية داخل المحافظة، مؤكدا أن البلدية بدأت بإعداد المخططات اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع خلال العام الحالي.

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وأضاف، اليوم الثلاثاء، أن تلك المشاريع ستتضمن إعادة تأهيل الشوارع في عدد من الأحياء، وعمل خلطات إسفلتية وفتح وتعبيد شوارع، وتركيب وحدات إنارة وإنشاء جدران استنادية، مشيرا إلى أهمية التشبيك مع مجلس المحافظة لتغطية بعض الاحتياجات في مجال البنية التحتية.



وقال إن البلدية ومن خلال منحة دولية قامت بطرح عطاء لفتح وتعبيد شارع العشرين بكلفة مقدارها 263 ألف دينار، كما طرحت عطاء خلطات إسفلتية لأربعة مواقع في معان وبكلفة تقريبية بلغت 361 ألف دينار يتم تمويلها من مخصصات البلدية، مشيرا إلى أن تلك المشاريع سيتم تنفيذها خلال العام الحالي 2022، وستسهم برفع مستوى الخدمات وتحسين نوعية حياة السكان.



وأشار إلى أنه تم طرح عطاء توريد حاويات نفايات لتزويد الأحياء والمناطق باحتياجاتها من تلك الحاويات، مضيفا أن البلدية باشرت بتنفيذ مشروع توفير 300 عمود كهربائي مع وحدات إنارة لمنطقة وادي الشامية الزراعية، ما سيسهم بتحسين البنية التحتية لعشرات المزارعين والسكان، اضافة الى توفير 4000 وحدة إنارة ستصل إلى جميع مناطق معان بدعم من وزارة الإدارة المحلية.



وبين الدكتور صلاح أن البلدية ستدعم تحويل صفة الاستعمال لسوق معان التراثي ليكون سياحيا، لافتا إلى ان السوق التراثي، والذي يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر؛ ومن خلال مبادرة ملكية سامية، سيتم إعادة تأهيله وصيانته بما يحافظ على ملامحه التراثية باعتباره مكونا رئيسا يعكس البيئة التراثية لمدينة معان، وذلك بالتعاون مع البلدية وجهات أخرى، وسيكون السوق ضمن المسار السياحي داخل معان.



ولفت إلى أن البلدية تعمل حاليا على إعادة تشغيل وتفعيل عدد من المصانع الحرفية المتعثرة والتي تعود ملكيتها للبلدية، مؤكدا ضرورة أن تكون تلك المشاريع تنموية توفر فرص العمل وتخفف من نفقات البلدية ومشترياتها.



وحول تطوير المدينة من الناحية التنظيمية، أوضح الدكتور صلاح إن العمل جارٍ لإدخال أحواض الأراضي ذوات الأرقام 5 و 6 و 11، وحوض المحطة إلى تنظيم البلدية، ما سيسهم بتوسعة نطاق الخدمات وزيادة الاستثمارات السكنية في تلك الأحواض.



وقال إن البلدية ومن خلال المقاول المسؤول وصلت إلى المراحل النهائية من أعمال إنشاء مشروع مبنى بلدية معان الجديد، بكلفة بلغت نحو 3.6 مليون دينار، مؤكدا أن هذا المبنى تم إنشاؤه وفق أحدث المواصفات ليكون حاضنة تنموية وخدمية لأبناء المحافظة.

