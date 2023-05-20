4488 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 4488 طنا، منها 3276 طن خضار و988 طن فواكه و223 طنا من الورقيات.

اضافة اعلان



وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20 - 40 قرشا والبصل الناشف 15-25 قرشا والبطاطا 20 - 35 قرشا والبندورة 8- 15 قرشا والجزر 25- 40 قرشا والخيار 15- 25 قرشا والزهرة 20 -35 قرشا والليمون 40 - 60 قرشا والموز البلدي 50 - 65 قرشا.

