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السبت، 20-05-2023 01:25 م

4488 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 4488 طنا، منها 3276 طن خضار و988 طن فواكه و223 طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20 - 40 قرشا والبصل الناشف 15-25 قرشا والبطاطا 20 - 35 قرشا والبندورة 8- 15 قرشا والجزر 25- 40 قرشا والخيار 15- 25 قرشا والزهرة 20 -35 قرشا والليمون 40 - 60 قرشا والموز البلدي 50 - 65 قرشا.


 




 

 


 

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