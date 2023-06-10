4451 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 4451 طنا، منها 3097 طن خضار، و1183طن فواكه، و 170طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 20 قرشا، والبصل الناشف 15-25 قرشا، والبطاطا 20- 30 قرشا، والبندورة 7- 12 قرشا، والجزر 25- 40 قرشا، والخيار 20- 35 قرشا، والزهرة 20- 40 قرشا، والليمون 50- 70 قرشا، والموز البلدي 50- 65 قرشا.