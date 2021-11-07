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الأحد، 07-11-2021 08:30 ص

31704 شهادة منشأ تجارة تم إصدارها منذ بداية العام

تجارة عمان 2


الوكيل الإخباري - ارتفع عدد شهادات المنشأ، التي أصدرتها غرفة تجارة عمّان، خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي، بنسبة 6ر14 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2020 .

ووفقا لمعطيات إحصائية للغرفة، بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمان خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي 31704 شهادات، مقابل 27657 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي 2020.

بالمقابل، تراجعت قيمة صادرات الغرفة من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها، بنسبة 1ر18 بالمئة منخفضة لنحو 600 مليون دينار، مقابل 732 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2020.

وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي، للعديد من الدول أبرزها، السعودية بعدد 8793 ثم دولة الإمارات العربية المتحدة 4200، وسلطنة عُمان 1977 فالعراق 1272، ومصر بعدد 989 شهادة.
وتوزعت قيمة الصادرات خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي على العديد من الدول، حيث جاء العراق بمقدمتها بقيمة نحو 171 مليون دينار والسعودية 64 مليون دينار ومصر 50 مليون دينار والإمارات العربية المتحدة 48 مليون دينار، ثم سلطنة عُمان بقيمة نحو 46 مليون دينار.

وحسب المعطيات الإحصائية، بلغت قيمة صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي نحو 308 ملايين دينار والزراعية 135 مليون دينار، والصناعية 90 مليون دينار، والمنتجات العربية بقيمة نحو 28 مليون دينار، وذهب الباقي لمنتجات أخرى.

وتصدر غرفة تجارة عمّان، التي تأسست عام 1923، شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي تتم إعادة تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة ومعينة.

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وتصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية، كذلك حسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني.


 




 

 


 

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