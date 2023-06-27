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الثلاثاء، 27-06-2023 09:00 ص

ارتفاع الطلب على رحلات السياحة الداخلية في الأردن خلال العيد

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الوكيل الاخباري - أكد أصحاب مكاتب وشركات سياحية وعاملون بالقطاع السياحي، ارتفاع الطلب على رحلات السياحة الداخلية إلى المثلث الذهبي ( العقبة، البترا، وادي رم )، ومناطق الشمال، والبحر الميت، خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

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وقالوا إن المكاتب وفرت عدة برامج سياحية متنوعة وبأسعار في متناول جميع المواطنين، وتلبي جميع الأذواق وتغطي محافظات المملكة كافة.


وبينوا، أن برنامج "اردننا جنة" المدعومة رحلاته من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، ساهم بتنشيط السياحة الداخلية، لاسيما وأن أسعار رحلاته تتناسب مع مداخيل العائلة الأردنية.


وقال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية سهيل هلسة، إن الإقبال على الحجوزات لرحلات السياحة الداخلية جيد، لافتاً أن أكثر المناطق التي تشهد طلباً من الأردنيين هي العقبة ووادي رم وبعض مناطق الشمال.


من جهته، بين أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر باسم الغلاييني، أن الإقبال على رحلات السياحة الداخلية خلال عيد الأضحى أفضل من عيد الفطر الماضي.
وأشار أن الإقبال على رحلات السياحة الداخلية خلال العيد يواجه بعض التحديات المتمثلة في ارتفاع أسعار الفنادق والمخيمات، وقلة الحافلات وارتفاع أسعار رحلاتها، موضحاً أن أغلب الحافلات خلال الفترة الحالية توجهت الى نقل الحجاج.


وقال عضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر سلامه خطار، إن أرتفاع أسعار الفنادق يُحد من إقبال المواطنين على السياحة الداخلية، مبيناً أن برنامج أردننا جنة كان له دور كبير في تنشيط حركة السياحة الداخلية على مدار العام وخلال عطلة الأعياد.


 




 

 


 

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