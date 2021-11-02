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الثلاثاء، 02-11-2021 02:27 م

350 ألف دولار تمويل من الولايات المتحدة لترميم آثار أم قيس

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الوكيل الإخباري- افتتح السفير الأمريكي هنري ووستر مشروعا جديدا لترميم الآثار القديمة بتمويل من الولايات المتحدة، في موقع أم قيس التاريخي بالشراكة مع دائرة الآثار العامة الأردنية ومنظمة الجبل الفيروزي غير الربحية.اضافة اعلان


وسيوفر هذا المشروع أكثر من 150 فرصة عمل لأفراد مجتمع أم قيس بتكلفة 350 ألف دولار.

السفير ووستر قال: “من بين عجائب الأردن العديدة، أم قيس تبقى مميزة. تمثل هذه المدينة القديمة التاريخ والثقافة والدين والتقاليد للعديد من الحضارات القديمة التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين، لهذا السبب، فإن الحفاظ على أم قيس وحمايتها أمر مهم بالنسبة لي”، وأضاف ووستر: “أنا سعيد لاستخدام صندوق السفراء للحفاظ على التراث الثقافي إنه جهودنا هنا.”

بدوره قال مدير دائرة الآثار في وزارة السياحة والآثار فادي بلعاوي إن المشروع تنفذه وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع مؤسسة الجبل الفيروزي وبدعم من السفارة الأمريكية.

ولفت بلعاوي إلى أن المشروع سينتهي من أعماله الرئيسية خلال 12 شهرا، وهناك برنامج تدريبي قد يمتد لفترة أطول.

وسيعمل المشروع على ترميم منطقة ساحات حوش الروسان بقرية أم قيس القديمة باستخدام تقنيات البناء والترميم التقليدية. بعد الانتهاء من المشروع، سيضع أعضاء المجتمع نظام صيانة وخططاً للاستخدام المستقبلي للمساحة العامة المشتركة.

 




 

 


 

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