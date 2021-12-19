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تعليمات جديدة لطالبي ترخيص ممارسة مهنة فنيي الأسنان

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الأحد، 19-12-2021 10:38 ص

تعليمات جديدة لطالبي ترخيص ممارسة مهنة فنيي الأسنان

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الوكيل الإخباري- أصدر وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، تعليمات معدلة لتعليمات إجراء الامتحانات لطالبي ترخيص ممارسة مهنة فنيي الأسنان.

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وبحسب التعليمات المعدلة، فإن التعليمات تسمى (تعليمات معدلة لتعليمات إجراء الامتحانات لطالبي ترخيص مهنة فنيي الأسنان لسنة 2021) وتقرأ مع التعليمات رقم 2 لسنة 2015 المشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية تعليمات واحدة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


وألغت التعليمات المعدلة الفقرة (أ) من المادة الثانية التي تنص “يعقد الامتحان مرتين في العام بعد صدور نتائج الامتحان الشامل لكليات المجتمع بما لا يقل عن شهر وعلى أن لا تقل الفترة الزمنية بين الامتحان الأول والثاني عن (5) شهور، والاستعاضة عنها بما يلي “يُعقد الامتحان كلما دعت الحاجة.


وحددت مدة سنة واحدة لكل من يُخفق بالنجاح بالامتحان العملي للاحتفاظ بحقه في تأدية الامتحان النظري.


واشترطت التعليمات لكل من يتقدم للحصول على مزاولة المهنة لفئة مساعد فني أسنان أن يكون حاصلا على شهادة الدبلوم الشامل في تقنية صناعة الأسنان أو ما يعادلها.

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