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الأحد، 20-03-2022 04:52 م

39 مرشحا يتنافسون على رئاسة 9 بلديات في محافظة البلقاء

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الوكيل الإخباري - يتنافس 39 مرشحا لرئاسة 9 بلديات في محافظة البلقاء، التي يصل عدد ناخبيها إلى 319.450 مقسمين على 12 دائرة انتخابية، وفق بيانات الهيئة المستقلة للانتخاب.

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ووفق تعليمات الهيئة المستقلة، فإن عدد المجالس البلدية في محافظة البلقاء 9 مجالس، إضافة إلى 43 دائرة انتخابية في المجلس البلدي، فيما يبلغ عدد الدوائر الانتخابية في مجلس المحافظات 12.

 

والبلديات في محافظة البلقاء هي بلدية السلط، بلدية الشونة الوسطى، بلدية دير علا، بلدية العارضة، بلدية عين الباشا، بلدية معدي، بلدية سويمة، بلدية الفحيص، وبلدية ماحص.

 

(المملكة)

 




 

 


 

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