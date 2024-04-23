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الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 23-04-2024 10:59 ص

%39 نسبة الإنجاز في تركيب عدادات الكهرباء الذكية

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الوكيل الإخباري - بلغت نسبة العدادات الكهربائية الذكية المركبة 39 بالمئة منذ عام 2022 من اصل 72 بالمئة مستهدفة خلال العام الحالي 2024 بحسب تقرير سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للربع الأول من العام الحالي 2024.

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وبلغ عدد المنشآت الصناعية التي أجرت دراسات التدقيق الطاقي منذ بداية العام 2023 ولنهاية الربع الأول من العام الحالي 2024 سبع منشآت، فيما بلغ عدد المنشآت الصناعية التي تم الموفقة على اشتراكها في برنامج كفاءة الطاقة للمصانع 54 منشأة.


وبلغ عدد المواطنين المستعلمين عن شمولية الدعم لمشروع تركيب السخانات الشمسية في المنازل عبر المنصة الإلكترونية للمشروع 731 مواطنا.


وأشار التقرير الى أن عدد الموافقات التمويلية التي تم منحها للمواطنين لمشروع تركيب السخانات الشمسية في المنازل بلغت 844 موافقة، فيما بلغ عدد أنظمة السخانات المركبة للأسر الفقيرة 836.

 




 

 


 

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