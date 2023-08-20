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الأحد، 20-08-2023 11:28 م

4 شركات تعمل بالنقل الذكي بسقف 13 ألف مركبة في الأردن

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الوكيل الاخباري- قال المدير العام لهيئة تنظيم النقل البري عبدالرحيم الوريكات، الأحد، إنه يوجد 4 شركات تعمل في النقل الذكي عبر التطبيقات بسقف 13 ألف مركبة مرخصة.اضافة اعلان


وقال إن ملف التطبيقات الذكية بدأ تحركه في الأردن عام 2015.

وعن الشركات غير المرخصة قال إن الأصل إيقافها، مشيرا إلى أن موضوع الإيقاف فيه عمل جاد بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

وبيّن الوريكات أن هنالك تطويرا يجري على البرامج الخاصة بإيقاف التطبيقات غير المرخصة لكونها بعد حجبها تقوم بتغيير الـIP الخاص بها وتعود للعمل.

"ما يتم العمل عليه الآن ما بين شركات الاتصالات والشركات المرخصة لتطوير البرامج الخاصة التي تستطيع أن تلاحق بعد الإيقاف" وفق الوريكات.

وتحدث الوريكات عن تجهيز وثيقة عطاء بمرحلة الطرح لدراسة احتياجات الأردن من أنماط النقل.

وقال: "سندرس احتياجات المملكة والدراسات من الشركات الاستشارية المتخصصة والمعتمدة لدى دائرة العطاءات الحكومية وبناء على النتائج التي تصدر سنحدد ما هو اللازم وأين نحن ذاهبون".

 




 

 


 

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