4 مترشحين لمركز نقيب المقاولين و3 لنائب النقيب و25 لعضوية المجلس - أسماء

الوكيل الاخباري - أقرت لجنة التدقيق في طلبات الترشح في نقابة المقاولين اسماء المترشحين لانتخابات النقابة التي ستجري في 25 الشهر الجاري.

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وترشح لمركز النقيب أربعة مرشحين م. احمد اليعقوب وم. ايمن الخضيري وم. احمد الحسينات ووائل طوقان.



وترشح ثلاثة مرشحين لمركز نائب النقيب هم فؤاد الدويري وم.رفيق مراد وم.عبدالله خليفة.



وترشح عن الفئات 1،2،3 (4 مقاعد) 13 مرشحا هم عصام الكساسبة وم.ابراهيم الحجه وعبدالعزيز ابوالرب وسائد الشايب وانس القروم ومحمود الطيطي وناصر ابو حليمة وم.حسام النمروطي وم. ماهر العلي وم. عبد الحكيم البستنجي وم. هشام الموسى وم. عزمي الزريقات وعامر الضمور.



وترشح عن الفئات 4،5 (3 مقاعد) 12مرشحا هم كل من محمد الكوز وابراهيم الشرمان وم. محمد الصالحي وامين عبدالقادر وياسين الطراونة وعمر الطراونة وباسم الحمدان ومحمد الزيادات وعلي الوحش وزياد هرماس وموفق ابو عبيد وشوكات حمارنة.



وكانت الهيئة العامة للنقابة عن الفئة السادسة قد انتخبت الشهر الماضي ممثل الفئة السادسة في مجلس النقابة والتي فاز بها خالد ناجح الجعار.



