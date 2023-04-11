4.5 ملايين برميل نفط استوردها الأردن من العراق منذ أيلول 2021

الوكيل الإخباري - استورد الأردن من العراق بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة العراقية لتجهيز النفط الخام منذ أيلول 2021 وحتى نهاية آذار الماضي، كميات نفط بلغت قرابة الـ 4.5 ملايين برميل.



وأضافت الوزارة، أن الكميات التي استوردها الأردن من العراق كانت بمعدل وصل قرابة (9,992) برميل لكل يوم شكلت حوالي (7%) من احتياجات الاردن بحسب البيانات النفطية.



وأشارت إلى أنها ستعمل بمجرد استلامها الموافقة من الجانب العراقي على تجديد العمل بمذكرة التفاهم باستكمال الإجراءات اللازمة لاستئناف استيراد النفط الخام العراقي عند توقيع مذكرة التفاهم.

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ووافق العراق على تجديد العمل بمذكرة التفاهم التي تزود الأردن بالنفط الخام وذلك لمدة سنة واحدة، بعدما أقر مجلس الوزراء العراقي توصية المجلس الوزاري للطاقة الثلاثاء.