الأحد 14-05-2023
الوكيل الاخباري

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الأحد، 14-05-2023 08:10 ص

أسعار السوق المركزي اليوم الأحد

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاحد 4079.692 طن، توزعت على 2786.605 طن خضار، 1061.415 طن فواكه، و 231673 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 754.550 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 30 قرش، بطاطا من 15 إلى 30 قرش، بندورة من 8 إلى 15 قرش، خيار من 20 إلى 30 قرش، الليمون من 40 إلى 60 قرشاً  ، زهرة من 20 إلى 35 قرشاً، الكوسا من 20 إلى 35 قرشاً.

وتاليا أسعار الجملة اليوم الاحد :



 




 

 


 

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