%45.97 من إصابات كورونا المسجلة في الأردن الأربعاء من المدارس

الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم، وجيه عويس، إن الوزارة رصدت الأربعاء 2320 إصابة بفيروس كورونا بين طلبة وهيئة تدريسية وهيئة إدارية في المدارس؛ أي ما نسبته 45.97% من الإصابات الإجمالية المسجلة في الأردن لهذا اليوم، والبالغة 5047 إصابة.



وسُجلت في الأردن، الأربعاء، 25 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا، و5047 إصابة جديدة بالوباء؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 958990 إصابة وفق موجز إعلامي صادر عن وزارة الصحة.

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