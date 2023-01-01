450 خدمة على تطبيق سند مطلع العام الجديد

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أن عدد خدمات تطبيق "سند" ستصل إلى 450 خدمة مع مطلع عام 2023، مشيرة إلى تزايد إعداد المستخدمين المفعلين للهوية الرقمية على التطبيق.

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وأظهرت بيانات وإحصائيات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن أنواع المستخدمين وآلية التسجيل على سند هي (حساب زائر، حساب بدون هوية رقمية، وحساب مع هوية رقمية).



وبينت الوزارة أن عدد محطات سند بلغت 500 محطة، حيث يمكن تفعيل الهوية الرقمية مجاناً من خلال زيارة إحدى المحطات المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، كما يمكن تفعيل الهوية الرقمية أيضا مجاناً من خلال تطبيقات البنوك المشاركة (البنك العربي، بنك الاتحاد، بنك الإسكان، بنك كابيتال)، وسيتم إضافة بنوك أخرى تباعاً، ويمكن التعرف على قائمة مواقع المحطات من خيار "بقربي" في تطبيق سند أو زيارة الموقع الإلكتروني sanad. jo .



ويشتمل التطبيق على المعلومات الشخصية الخاصة بالمؤسسات والدوائر التالية: دائرة الأحوال المدنية والجوازات (معلومات بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة، معلومات جوازات السفر وشهادة الميلاد، معلومات العنوان المصرح به)، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات (معلومات رخصتي المركبة والقيادة، ومعلومات المركبات)، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (معلومات الضمان الاجتماعي والاشتراكات، معلومات ضمان الورثة والمتقاعدين)، وإدارة التأمين الصحي (معلومات التأمين الصحي)، ومديرية الأمن العام (معلومات التنفيذ القضائي)، وأمانة عمان الكبرى (معلومات المخالفات)، ودائرة الأراضي والمساحة (معلومات العقارات والأراضي والمنزل)، ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي (معلومات الشهادات الجامعة، معلومات طلاب المدارس والجامعات)، ووزارة العدل (معلومات الوكالات والكفالات)، ووزارة العمل (معلومات العمالة المنزلية)، وصندوق المعونة الوطني (معلومات المنتفعين)، ووزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات (معلومات الشركات والمؤسسات الفردية).



كما يشمل التطبيق المستندات الرقمية الخاصة بدائرة الأحوال المدنية والجوازات (بطاقة الأحوال المدنية، شهادة الميلاد، دفتر العائلة)، وإدارة التأمين الصحي (بطاقة التأمين الصحي)، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات (رخصة المركبة، رخصة القيادة)، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي (شهادة الجامعة)، ويلاحظ إن المستندات الرقمية مشفرة ومحمية برمز " كيو آر كود" للتحقق من صحتها.



وبينت إحصائيات الوزارة إن الخدمات الحكومية التي يشملها التطبيق هي: وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة (خدمة التوقيع الرقمي، خدمة معلومات الشهادة الرقمية، خدمة التحقق من الوثائق الموقعة رقميا، خدمة طلب تحديث البيانات، خدمة تعيين الرمز السري للهوية الرقمية، إعادة تعيين الرمز السري للهوية الرقمية(عن طريق محطات سند)، خدمة إعادة تفعيل الرمز السري للتوقيع الرقمي (عن طريق محطات سند)، خدمة تجديد الهوية الرقمية، خدمة إعادة تعيين معلومات الاتصال( البريد الإلكتروني ورقم الهاتف)- (عن طريق محطات سند)، خدمة طلباتي السابقة.



وأيضا مديرية الأمن العام- إدارة التنفيذ القضائي(الاستعلام عن التنفيذ القضائي)، وأمانة عمان الكبرى(الاستعلام عن مخالفات السير)، ودائرة الأراضي والمساحة (طلب إصدار كشف أملاك، إصدار شهادة عدم وجود أملاك، إصدار صورة إخراج قيد - قوشان، إخراج مخطط أرض، الاستعلام عن مخطط قطعة، الاستعلام عن الإحداثيات، البحث من خلال موقعي الحالي، خدمة طلباتي السابقة)، ودائرة الجمارك العامة: التعرفة الجمركية، القيمة الجمركية للسيارات، المراكز الجمركية، أسعار العملات، آخر الأخبار للجمارك الأردنية، وديوان الخدمة المدنية (الاستعلام عن الترتيب التنافسي وتعديل البيانات)، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات (إصدار شهادة ولادة مسجلة مسبقاً، إصدار شهادة وفاة مسجلة مسبقاً، إصدار شهادة قيد شخصي، الاستعلام عن الطلبات، إصدار شهادة زواج مسجلة مسبقاً، إصدار شهادة طلاق مسجلة مسبقاً، إصدار شهادة قيد عائلي.



وقريبا سيتم كذلك تعديل العنوان المصرح به، وإصدار جواز سفر لأول مرة للأردنيين، وتجديد جواز سفر للأردنيين, وإصدار جواز سفر بدل تالف، وإصدار جواز سفر بدل فاقد و إصدار دفتر عائلة، وتجديد دفتر عائلة، وإصدار دفتر عائلة بدل تالف، وإصدار دفتر عائلة بدل فاقد.



أما خدمات إدارة ترخيص المركبات والسواقين، فهي تجديد الاحتفاظ برقم، وطلب حالة المركبة التاريخية، وإصدار بدل فاقد لرخصة المركبة، وإصدار بدل تالف لرخصة المركبة، وإصدار بدل فاقد للوحة المركبة، وإصدار بدل تالف للوحة المركبة، والاستعلام عن معلومات المركبة، و الاستعلام عن الطلبات، وإصدار بدل فاقد لرخصة قيادة من الفئة الثالثة، وإصدار بدل تالف لرخصة قيادة من الفئة الثالثة، خدمة طلب مشروحات مركبات/ رخص سواقين.



وقريبا يمكن تجديد رخصة القيادة خصوصي، وإصدار بدل فاقد لتصريح قيادة سنوي، وإصدار بدل تالف لتصريح قيادة سنوي، ونقل تصريح التدريب من مركز إلى آخر.



أما وزارة العدل فيمكن إصدار شهادة عدم محكومية، والاستعلام عن الدعاوى القضائية المنظورة بحقك ، والاستعلام عن الوكالات والكفالات المنظمة لدى مكاتب العدل، والاستعلام عن دفعات الإيجار في المحاكم (للمالك)، والتصريح عن عنواني لغايات التبليغ الإلكتروني، ودفعات مستحقات الإيجار، والاستعلام عن التباليغ الصادرة عن المحاكم والمنشورة بالصحف اليومية، والدفع الجزئي للمطالبات المالية للدعاوى التنفيذية ، والدفع الكلي للمطالبات المالية للدعاوى التنفيذية، والاستعلام عن المبالغ المالية المحولة للبنوك، والاستعلام عن الدعاوى المدفوعة، دفع المطالبات المالية للدعاوى الجزائية، دفع المخالفات الجزائية، احجز دورك.





وبخصوص خدمات إدارة التأمين الصحي فيمكن إصدار اشتراك تأمين صحي، وتعديل/ تجديد اشتراك التأمين الصحي، وإلغاء اشتراك التأمين الصحي، وإضافة منتفع للتأمين الصحي، وتعديل/ تجديد بطاقة منتفع، وإلغاء بطاقة منتفع، وإصدار بطاقة بدل تالف، وإصدار بطاقة بدل فاقد، والاستعلام عن معلومات الدفع، والاستعلام عن الاقتطاعات الشهرية، والاستعلام عن الاشتراك الفعال، الاستعلام عن الطلبات.



أما خدمات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، فتتيح التسجيل في منصة التعرفة الكهربائية، والاستعلام عن الاشتراكات السابقة، وشكاوى التعرفة الكهربائية، حذف عداد.



وبشأن خدمات وزارة الطاقة والثروة المعدنية فيمكن التسجيل في منصة الطاقة الشمسية، والاستعلام عن الطلبات المقدمة للمنصة.



أما وزارة الصناعة والتجارة فيمكن الاستعلام عن مؤسسات فردية من خلال الرقم الوطني، ودائرة مراقبة الشركات يمكن الاستعلام عن الشركات من خلال الرقم الوطني.



أما دائرة المخابرات العامة فتتيح الخدمات قريبا إصدار شهادة حسن سيرة وسلوك.



وأما الموقع الإلكتروني الخاص بتطبيق سند فتم إطلاق النسخة المحدثة من موقع سند الإلكتروني (Sanad.jo)، وأيضا مركز الخدمات الحكومي (يمكن حجز موعد، المواعيد الحالية، المواعيد السابقة)، ووزارة الشباب خدمة (شجرتكم علينا)، ورئاسة الوزراء – خدمة بخدمتكم (اسأل الحكومة، اقتراحات، ثناء، شكوى، إبلاغ).



ويشمل التطبيق أيضا: الدفع الإلكتروني حيث يمكن تسديد الفواتير ودفع رسوم المعاملات للخدمات الحكومية والقطاع الخاص من خلال ربط التطبيق مع بوابة "إي فواتيركم" والتي توفر طرق دفع مختلفة مثل الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية.



كما يشمل التوقيع الرقمي وهو توقيع إلكتروني يوازي توقيع خط اليد معتمد وموثوق من خلال استخدام آلية تشفير للتحقق من صحة وسلامة المستندات الموقعة رقمياً ضمن مستويات عالية من الأمان والسرية، حيث تتيح هذه الخدمة توقيع المستندات الرقمية وإرسالها للجهة المعنية ويمكن التحقق من صحة أي وثيقة موقعة رقمياً عند مشاركتها عن طريق تطبيق سند أو بوابة الحكومة الإلكترونية.



وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إطلاق خدمات جديدة في التطبيق عام 2023 تشمل مؤسسات حكومية أخرى مثل (دائرة الأحوال المدنية والجوازات، إدارة ترخيص السواقين والمركبات، وزارة الداخلية، مؤسسة الضمان الاجتماعي، إدارة التأمين الصحي، وزارة العدل، أمانة عمان الكبرى، القيادة العامة للقوات المسلحة، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، دائرة الأراضي والمساحة، وزارة الإدارة المحلية، وزارة الشباب، وزارة المالية، دائرة الإفتاء).



بالإضافة إلى إطلاق الخدمات الرقمية على موقع سند الإلكتروني للأفراد والأعمال، و(استكمال تفعيل الهوية الرقمية من خلال البنوك وإضافة بصمة العين وتفعيلها للمغتربين وغير الأردنيين) والتوقيع الرقمي (الحكومة، القطاع الخاص، اعتماد التوقيع الرقمي والمستندات الرقمية في القطاع الخاص)، وسند أعمال (دائرة مراقبة الشركات، وزارة الصناعة والتجارة، سلطة العقبة)، وخدمات أخرى ( الدردشة التفاعلية).

