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الأحد، 04-06-2023 01:59 م

5 آلاف شخص الجمهور المتوقع لحفل الجسمي بالمدرج الروماني اليوم

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الوكيل الإخباري- ليلى القرشي


توقع رئيس هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق العربيات حضور نحو 5 آلاف شخص لحفل الفنان حسين الجسمي المقدم من دولة الامارات بمناسبة زفاف سمو ولي العهد والأميرة رجوة آل سيف  اليوم في المدرج الروماني .

وأكد العربيات لـ " الوكيل الإخباري " على ضرورة التواجد قبل الحفل بساعتين لحاملي التذاكر وأن الحفل الغنائي لا يتخلله أي فعاليات اخرى .

وكان قد تم تأجيل حفل الفنان الجسمي عن موعده الاول مساء أمس السبت لليوم  ، ونشر الجسمي عبر حسابه الخاص البوستر الرسمي للحفل مشوقاً الجمهور :" قاصد من بيتي إلى بيتي الإمارات والأردن .. أحمل في قلبي غلاكم ومحبّتكم يالنشامى  .. لنعبّر سوياً عن فرحتنا الكبيرة بالحسين ورجوة .. نلقاكم غداً وشوقنا كبير " .

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