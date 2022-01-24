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الإثنين، 24-01-2022 01:53 م

سلطة المياه تعلن استنفار طواقمها

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الوكيل الإخباري - أعلنت سلطة المياه والإدارات وشركات المياه استنفار جميع كوادرها وحالة الطوارئ في جميع المناطق مؤكدة على جميع العاملين ضرورة أخذ كافة الاحتياطات اللازمة استعدادا للتعامل مع تطورات الحالة الجوية والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية والحكام الاداريين والبلديات والتأكد من التواجد على مدار الساعة في غرف العمليات بالمحافظات وتوفير كافة الآليات والإسناد للتعامل مع مختلف الظروف.

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وشددت على كافة الإدارات وشركات المياه بالتجهز التام للتعامل مع تأثيرات المنخفض الجوي الذي تتأثر به المملكة وما يتوقع من هطول أمطار وثلوج وانخفاض متوقع على درجات الحرارة وكذلك اتخاذ الإجراءات الفاعلة وضرورة التنسيق مع المقاولين العاملين مع قطاع المياه في جميع المناطق بتوفير الآليات والاسناد للتعامل مع كافة السيناريوهات المتوقعة واخذ الاحتياطات المسبقة للأعمال القائمة حاليا وايلاء فيضانات الصرف الصحي سرعة الاستجابة الفورية خصوصا في المناطق المنخفضة. 


ودعت سلطة المياه جميع المواطنين في مختلف مناطق المملكة الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية عدادات المياه من الانجماد في ظل الظروف الجوية السائدة مع التوقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى مستويات دون الصفر .


وناشدت المواطنين التعاون مع كوادرها والتأكد من عدم ربط مزاريب مياه الأمطار على شبكات الصرف الصحي والاستفادة منها، والإبلاغ عن أية شكوى أو ملاحظة على مركز الشكاوي الموحد(١١٧١١٦).

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