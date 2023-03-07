50 دولة تشارك اليوم في المؤتمر العاشر للخدمات الطبية الملكية

الوكيل الإخباري - تنطلق، الثلاثاء، أعمال المؤتمر العاشر للخدمات الطبية الملكية، الذي سيعقد تحت الرعاية الملكية السامية، في قصر الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات، بمشاركة أكثر من 50 دولة عربية وأجنبية مشاركة.

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فعاليات المؤتمر في البحر الميت تستمر لـ 4 أيام ثلاثة منها في البحر الميت، فيما يشهد المؤتمر في يومه الرابع، تمرين إخلاء طبي في مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC).



وستصل عدد محاضرات المؤتمر إلى 450 محاضرة في 100 جلسة علمية بوجود عدد هائل من المتحدثين والذي وصل إلى أكثر من 200 متحدث، منهم 85 متحدثاً دولياً.

وقال المدير العام للخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات، إن المؤتمر هذا العام، سيشهد زخما كبيرا في الجانب العلمي، في ظل وجود أكثر من 50 دولة عربية وأجنبية مشاركة، مما سينعكس بالفائدة على القطاع الصحي الأردني بشكل عام.



وأشار العميد زريقات إلى أن النسخة العاشرة من المؤتمر جاءت تحمل إضافة واضحة في نوعية الأداء وتأثيره على مختلف شرائح المجتمع.

لفت إلى أنه سيتم عقد ندوات متخصصة في الأمراض السرطانية وعلاجها المتقدم، والأمراض العصبية وأحدث ما توصل إليه العلم في مجال التخصصات الطبية التالية (الجراحة العامة، الباطنية، العيون، النسائية، الأذنية، الأطفال العظام، الأشعة الأسنان العلوم المخبرية، طب الأسرة والطوارئ، طب الميدان التمريض، المهن الطبية المساندة الصيدلة الجودة، وأساليب التعقيم الحديثة لتخفيف العدوى داخل المستشفيات).



وأكد أن ما يميز هذه النسخة من المؤتمر ويجعلها نقطة مضيئة في عالم التعليم الطبي المستمر، إقامة 50 ورشة عملية جراحية وطبية في مدينة الحسين الطبية، وتعالج وتناقش وتقدم النصيحة لنحو 200 حالة من الحالات المرضية المستعصية، مما سيقلل الكلفة المالية في حال إرسالهم للعالج في الخارج، وتوفر فرصة ذهبية للتعليم والتدريب لمرتبات الخدمات الطبية، إما بشكل مباشر أو بالنقل التلفزيوني لقاعات المحاضرات.