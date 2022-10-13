500 دينار لطن القمح و420 للشعير.. بدء بيع البذار للمزارعين الأحد المقبل

الوكيل الإخباري - تباشر المؤسسة التعاونية الأردنية بيع البذار المُحسنّ من القمح والشعير للمزارعين من خلال محطات اكثار البذار التابعة لها في أقاليم المملكة "الشمال والوسط والجنوب"، وبأسعار مدعومة من قبل الحكومة، اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 16 الشهر الحالي.

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وأكد مدير عام المؤسسة عبدالفتاح محمد الشلبي، توفر كميات كافيةٍ من البذار المُحسنّ من القمح والشعير للموسم الحالي في كل من محطات بذار اربد ومأدبا والكرك، مشيراً إلى تحديد الحكومة سعر بيع طن بذار القمح بـ(500) ديناراً، وطن بذار الشعير بـ(420) ديناراً، حيث تتحمل الحكومة عن المزارعين تكاليف عملية الغربلة والتعقيم البالغة 75 ديناراً للطن الواحد.



وقال إن أسعار بيع بذار القمح والشعير التي أقرتها الحكومة للموسم الزراعي الحالي تأتي في سياق دعمها المتواصل للمزارعين في مختلف مناطق المملكة، وتشجيعاً منها على زراعة محاصيل القمح والشعير؛ كون هاتين المادتين تعتبران من المخزون الغذائي الاستراتيجي.



وأضاف الشلبي أن المؤسسة التعاونية توفر العديد من أصناف البذار المُحسنّ من القمح والشعير للمزارعين، والتي تمتاز بجودتها العالية، وغزارة إنتاجها، وملاءمتها للمناطق حسب معدلات هطول الأمطار، مؤكداً في الوقت ذاته إيلاء محطات اكثار البذار اهتماماً كبيراً نظراً لأهمية مادتي القمح والشعير ضمن منظومة الأمن الغذائي.