7.6 ملايين دولار من البنك الدولي للبرنامج الوطني للتشغيل

الوكيل الإخباري - حوّل البنك الدولي 7.6 ملايين دولار لتمويل جزء من البرنامج الوطني للتشغيل، الذي يحفز التشغيل واكتساب المهارات في القطاع الخاص، ليرتفع إجمالي تمويل المشروع منذ الموافقة عليه في نيسان 2022، إلى 12.3 مليون دولار.



ووفق بيانات حديثة، فإن التمويل الجديد للبرنامج المموّل من الموازنة العامة وبدعم من البنك الدولي، جرى تحويله في نهاية أيار الماضي، فيما بلغت قيمة التحويل الذي سبقه 4.4 ملايين دولار في شهر شباط الماضي، إضافة إلى دفعة سابقة بقيمة 280 ألف دولار مع إطلاق البرنامج في نيسان 2022.

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ولغاية 8 حزيران الحالي، بلغ عدد المستفيدين من برنامج التشغيل الوطني، مع الذين تم توقيع عقود عمل لهم من قبل مؤسسات القطاع الخاص 22529 شخصا والتحقوا بعملهم ضمن اتفاقيات مع مؤسسات القطاع الخاص والبالغ عددها 1003 منشآت.



وبلغ عدد المستفيدين من منتفعي صندوق المعونة الوطنية من الإناث 754 و927 من الذكور، وكانت أعلى معدلات نسب التشغيل في القطاع الصناعي ومن ثم التعليم، ومن ثم القطاع السياحي ومن ثم قطاع التعدين والمحاجر، وفق وزارة العمل.