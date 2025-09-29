ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض نفط تكساس

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 68 نقطة، ليصل إلى 46316 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 107 نقاط ليصل إلى 22591 نقطة.
كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 17 نقطة ليصل إلى 6661 نقطة.
