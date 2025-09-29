الثلاثاء 2025-09-30 01:35 ص
 

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض نفط تكساس

ت
أرشيفية
 
الإثنين، 29-09-2025 11:51 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الاثنين، فيما انخفض سعر النفط الأميركي "وست تكساس" بأكثر من دولارين ليصل إلى 63.19 دولار للبرميل الواحد.

اضافة اعلان


وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 68 نقطة، ليصل إلى 46316 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 107 نقاط ليصل إلى 22591 نقطة.


كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 17 نقطة ليصل إلى 6661 نقطة.


بترا

 
 
gnews

أحدث الأخبار

"الجهاد" تعلق على خطة ترامب للسلام بغزة: وصفة لتفجير المنطقة

فلسطين "الجهاد" تعلق على خطة ترامب للسلام بغزة: وصفة لتفجير المنطقة

ل

عربي ودولي ترامب يصف الاعتراف بالدولة الفلسطينية بـ"الحماقة"

الأمن المصري يكشف لغز اختفاء سائحة صينية

عربي ودولي الأمن المصري يكشف لغز اختفاء سائحة صينية

بلدية عين الباشا تنفذ حملة لإزالة الاعتداءات على الشوارع والأرصفة

أخبار محلية بلدية عين الباشا تنفذ حملة لإزالة الاعتداءات على الشوارع والأرصفة

ل

فلسطين فلسطين ترحّب بجهود ترامب لإنهاء الحرب على غزة

ب

عربي ودولي كوريا الشمالية: لن نتخلى عن قدراتنا النووية

ل

أخبار محلية الأردن وعدد من الدول العربية والإسلامية يؤكدون ثقتهم بترامب لوقف الحرب في غزة

القوات المسلحة تقوم بإجلاء دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن

أخبار محلية القوات المسلحة تقوم بإجلاء دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن



 
 



الأكثر مشاهدة