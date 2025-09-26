الأسواق الأوروبية بما فيها البريطانية تنهي تداولات الأسبوع على ارتفاع

12:49 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/747529 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أنهت الأسواق الأوروبية تداولات الأسبوع على ارتفاع، متجاهلة إلى حد كبير تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة. اضافة اعلان





ووفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، فقد صعد المؤشر البريطاني فوتسي 100 في لندن بنسبة 0.4 بالمئة (37 نقطة) ليصل إلى 9250 نقطة، كما ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.5 بالمئة، في حين قفز مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.8 بالمئة.



وقال نيل ويلسون، استراتيجي الاستثمار لدى "ساكسو" في المملكة المتحدة، إن الأسواق تتعامل ببرود مع أخبار الرسوم، موضحا، بأنه كان من المفترض أن تضيف هذه الرسوم إلى النظرة التشاؤمية التي سيطرت على أسواق الأسهم هذا الأسبوع. وأضاف "لكننا نرى المؤشرات الأوروبية في ارتفاع والعقود الآجلة الأميركية أيضا في المنطقة الخضراء"، مشيرا إلى أنه ربما السبب هو ضعف اليورو والجنيه الإسترليني، أو أن الضوضاء المرتبطة بالرسوم لم تعد مؤثرة.



