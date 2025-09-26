الجمعة 2025-09-26 01:34 م
 

الأسواق الأوروبية بما فيها البريطانية تنهي تداولات الأسبوع على ارتفاع

الأسواق الأوروبية بما فيها البريطانية تنهي تداولات الأسبوع على ارتفاع
الأسواق الأوروبية بما فيها البريطانية تنهي تداولات الأسبوع على ارتفاع
 
الجمعة، 26-09-2025 12:49 م
الوكيل الإخباري-  أنهت الأسواق الأوروبية تداولات الأسبوع على ارتفاع، متجاهلة إلى حد كبير تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.اضافة اعلان


ووفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، فقد صعد المؤشر البريطاني فوتسي 100 في لندن بنسبة 0.4 بالمئة (37 نقطة) ليصل إلى 9250 نقطة، كما ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.5 بالمئة، في حين قفز مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.8 بالمئة.

وقال نيل ويلسون، استراتيجي الاستثمار لدى "ساكسو" في المملكة المتحدة، إن الأسواق تتعامل ببرود مع أخبار الرسوم، موضحا، بأنه كان من المفترض أن تضيف هذه الرسوم إلى النظرة التشاؤمية التي سيطرت على أسواق الأسهم هذا الأسبوع. وأضاف "لكننا نرى المؤشرات الأوروبية في ارتفاع والعقود الآجلة الأميركية أيضا في المنطقة الخضراء"، مشيرا إلى أنه ربما السبب هو ضعف اليورو والجنيه الإسترليني، أو أن الضوضاء المرتبطة بالرسوم لم تعد مؤثرة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

إحالة مشغّل صفحة تروّج لمستحضرات تجميل مزوّرة إلى القضاء بتهمتي التزوير والبيع

أخبار محلية إحالة مشغّل صفحة تروّج لمستحضرات تجميل مزوّرة إلى القضاء بتهمتي التزوير والبيع

بعثة صندوق النقد الدولي تبدأ الأحد بالمراجعة الرابعة لبرنامج الأردن الاقتصادي

أخبار محلية بعثة صندوق النقد الدولي تبدأ الأحد بالمراجعة الرابعة لبرنامج الأردن الاقتصادي

الأسواق الأوروبية بما فيها البريطانية تنهي تداولات الأسبوع على ارتفاع

أسواق ومال الأسواق الأوروبية بما فيها البريطانية تنهي تداولات الأسبوع على ارتفاع

الصفدي: العالم بدأ يدرك عدم وجود شريك إسرائيلي من أجل تحقيق السلام

أخبار محلية الصفدي: العالم بدأ يدرك عدم وجود شريك إسرائيلي من أجل تحقيق السلام

الاحتلال يوجه إنذارا بالإخلاء لسكان منطقة ميناء غزة

فلسطين الاحتلال يوجه إنذارا بالإخلاء لسكان منطقة ميناء غزة

النفط يرتفع ويتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ حزيران

أسواق ومال النفط يرتفع ويتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ حزيران

الصفدي: بحماية الأنروا نحمي ما تبقى من مصداقية النظام الدولي

أخبار محلية الصفدي: بحماية الأنروا نحمي ما تبقى من مصداقية النظام الدولي

تراجع أسعار الذهب عالميا

أسواق ومال أسعار الذهب تتراجع عالميا



 
 



الأكثر مشاهدة