الخميس 2025-05-29 02:15 م
 

الأسواق الأوروبية ترتفع بعد قرار قضائي بوقف الرسوم الجمركية الأميركية

أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع
أسواق الأسهم الأوروبية
 
الخميس، 29-05-2025 12:14 م

الوكيل الإخباري-   سجلت أسواق الأسهم الأوروبية ارتفاعا ملحوظا صباح اليوم الخميس، بعد صدور حكم قضائي في نيويورك يقضي بوقف الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

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ووفقا لصحيفة الغارديان البريطانية، سجل مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني (FTSE 100) الذي يضم كبرى الشركات المدرجة في بورصة لندن ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1 بالمئة.

 
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