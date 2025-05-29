الأسواق الأوروبية ترتفع بعد قرار قضائي بوقف الرسوم الجمركية الأميركية

الوكيل الإخباري- سجلت أسواق الأسهم الأوروبية ارتفاعا ملحوظا صباح اليوم الخميس، بعد صدور حكم قضائي في نيويورك يقضي بوقف الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

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