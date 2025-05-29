الأسواق الأوروبية ترتفع بعد قرار قضائي بوقف الرسوم الجمركية الأميركية

ووفقا لصحيفة الغارديان البريطانية، سجل مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني (FTSE 100) الذي يضم كبرى الشركات المدرجة في بورصة لندن ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1 بالمئة.
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