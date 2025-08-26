الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين عالمياً

وبحلول الساعة 00:55 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 3384.34 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ 11 أغسطس.
-
