الثلاثاء 2025-08-26 10:13 ص
 

الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين عالمياً

الوكيل الإخباري- هبطت أسعار الذهب اليوم الخميس، مع ترقب المتعاملين لإشارات حول توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.
الذهب
 
الثلاثاء، 26-08-2025 08:45 ص

الوكيل الإخباري-    ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إقالة ليزا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

اضافة اعلان


وبحلول الساعة 00:55 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 3384.34 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ 11 أغسطس.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الثلاثاء، وذلك وفقا للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

اقتصاد محلي للمقبلين على الزواج .. إليكم أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب بواسطة بالونات

وزارة التعليم العالي

أخبار محلية تعميم على رؤساء الجامعات الرسمية بعدم إعلان نتائج القبول في البرنامج الموازي إلا بعد إعلان نتائج القبول الموحد

أزمة سير - أرشيفية

أخبار محلية خطة أمنية ومرورية تزامناً مع اعلان نتائج التوجيهي لطلبة الصف الحادي عشر

فلسطينيون نازحون يشقون طريقهم هربًا من العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة

فلسطين الأمم المتحدة تجدد تحذيرها من استمرار عرقلة إسرائيل دخول المساعدات لغزة

شعار البرلمان العربي

فلسطين البرلمان العربي: الاحتلال الإسرائيلي يصعد حرب الإبادة ضد الفلسطينيين

مجموعة من الخضار والفواكه

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أخبار محلية “الضريبة” تستكمل صرف الدفعة الثانية من الرديات الخميس



 
 



الأكثر مشاهدة