العراق.. صادرت النفط سجلت 3.5 مليون برميل يوميا

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" اليوم الأحد أن متوسط صادرات النفط الخام العراقية خلال شهر أغسطس الماضي تجاوزت 3 ملايين و493 ألف برميل يوميا.



وجاء في بيان شركة "سومو" أن غالبية هذه الكميات التي تم تصديرها انطلقت من موانئ محافظة البصرة جنوبي البلاد.

وأضاف البيان: "حققت صادرات العراق النفطية للشهر الماضي إيرادات مالية تجاوزت 7 مليارات و160مليون دولار".



ويُرجح أن تقفز صادرات العراق النفطية للشهر الحالي إلى ثلاثة ملايين و650 ألف برميل يوميا بعد استئناف عمليات تصدير النفط الخام من حقول كردستان أمس السبت لأول مرة منذ أكثر من عامين.