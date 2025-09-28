الأحد 2025-09-28 09:00 م
 

العراق.. صادرت النفط سجلت 3.5 مليون برميل يوميا

ل
أرشيفية
 
الأحد، 28-09-2025 08:04 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" اليوم الأحد أن متوسط صادرات النفط الخام العراقية خلال شهر أغسطس الماضي تجاوزت 3 ملايين و493 ألف برميل يوميا.

وجاء في بيان شركة "سومو" أن غالبية هذه الكميات التي تم تصديرها انطلقت من موانئ محافظة البصرة جنوبي البلاد.

اضافة اعلان


وأضاف البيان: "حققت صادرات العراق النفطية للشهر الماضي إيرادات مالية تجاوزت 7 مليارات و160مليون دولار".


ويُرجح أن تقفز صادرات العراق النفطية للشهر الحالي إلى ثلاثة ملايين و650 ألف برميل يوميا بعد استئناف عمليات تصدير النفط الخام من حقول كردستان أمس السبت لأول مرة منذ أكثر من عامين.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ز

أخبار محلية وزير البيئة يبحث والسفير الكويتي التعاون البيئي

وزير البيئة يبحث والسفير البريطاني سبل التكيف مع التغير المناخي

أخبار محلية وزير البيئة يبحث والسفير البريطاني سبل التكيف مع التغير المناخي

ل

أخبار محلية القبول الموحد تعلن نتائج طلبات الانتقال لطلبة المكرمة الملكية لأبناء العشائر

ن

أخبار محلية "صناعة إربد" تطلق المرحلة الثانية من دورة الذكاء الاصطناعي

اعلام عبري: نتنياهو في حالة من الهستيريا أصابت قبل لقاء ترامب

عربي ودولي اعلام عبري: نتنياهو في حالة من الهستيريا أصابت قبل لقاء ترامب

ن

عربي ودولي مصر تفوز بمنصب دولي رفيع

حملات مستمرة لإزالة العوائق والتعديات في شوارع مادبا

أخبار محلية حملات مستمرة لإزالة العوائق والتعديات في شوارع مادبا

ل

أسواق ومال العراق.. صادرت النفط سجلت 3.5 مليون برميل يوميا



 
 



الأكثر مشاهدة