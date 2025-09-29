الإثنين 2025-09-29 12:47 م
 

انخفاض أسعار الدولار عالميا

انخفض سعر الدولار اليوم الاثنين، قبل صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية التي قد توفر المزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة في البنك المركزي الأميركي، مع التركيز أيضًا على الاحتمال المتزا
الإثنين، 29-09-2025 11:10 ص

الوكيل الإخباري-    انخفض سعر الدولار اليوم الاثنين، قبل صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية التي قد توفر المزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة في البنك المركزي الأميركي، مع التركيز أيضًا على الاحتمال المتزايد لإغلاق في الحكومة الأميركية.

وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، نزل الدولار 0.2 بالمئة مقابل الين الياباني إلى 149.24 ين، بعد أن ارتفع بأكثر من واحد بالمئة مقابل العملة اليابانية في الأسبوع الماضي.


وارتفع اليورو 0.15 بالمئة إلى 1.1717 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني 0.11 بالمئة إلى 1.3418 دولار.
وارتفع الدولار الأسترالي في أحدث معاملاته 0.15 بالمئة إلى 0.6557 دولار.


وزاد الدولار النيوزيلندي 0.07 بالمئة إلى 0.5780 دولار.

 
 
