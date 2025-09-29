انخفاض أسعار الدولار عالميا

وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، نزل الدولار 0.2 بالمئة مقابل الين الياباني إلى 149.24 ين، بعد أن ارتفع بأكثر من واحد بالمئة مقابل العملة اليابانية في الأسبوع الماضي.
وارتفع اليورو 0.15 بالمئة إلى 1.1717 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني 0.11 بالمئة إلى 1.3418 دولار.
وارتفع الدولار الأسترالي في أحدث معاملاته 0.15 بالمئة إلى 0.6557 دولار.
وزاد الدولار النيوزيلندي 0.07 بالمئة إلى 0.5780 دولار.
