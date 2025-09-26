انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية مُجددًا

وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 174 نقطة، ليصل إلى 45947 نقطة، وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 113 نقطة ليصل إلى 22384 نقطة.
كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 33 نقطة ليصل إلى 6604 نقاط.
