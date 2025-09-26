الجمعة 2025-09-26 01:21 ص
 

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية مُجددًا

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية مُجددًا
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية مُجددًا
 
الجمعة، 26-09-2025 12:00 ص
الوكيل الإخباري-    انخفضت مُجددًا، الخميس، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، ولليوم الثالث على التوالي، فيما ارتفع، قليلاً، سعر النفط الأميركي"وست تكساس" ليصل إلى 65.29 دولار للبرميل الواحد.اضافة اعلان


وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 174 نقطة، ليصل إلى 45947 نقطة، وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 113 نقطة ليصل إلى 22384 نقطة.

كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 33 نقطة ليصل إلى 6604 نقاط.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي الحوثيون: نفذنا هجوما بصاروخ باليستي فرط صوتي ضد أهداف في يافا

هطول محتمل للمطر صباح الجمعة في هذه المناطق

الطقس هطول محتمل للمطر صباح الجمعة في هذه المناطق

ت

طب وصحة تحديد هدف علاجي جديد لسرطان البنكرياس العدواني

ترامب: التوصل إلى صفقة بشأن الرهائن وإنهاء حرب غزة بات قريباً

عربي ودولي ترامب: التوصل إلى صفقة بشأن الرهائن وإنهاء حرب غزة بات قريباً

ا

عربي ودولي ضابط شارك في الهجوم على قطر: يمكننا القول الآن بشكل رسمي إننا فشلنا في الهجوم

ل

فلسطين ترامب: لن نسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية مُجددًا

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية مُجددًا

بلدية غرب إربد تكشف عن إحصائية صادمة

أخبار محلية بلدية غرب إربد تكشف عن إحصائية صادمة



 
 



الأكثر مشاهدة