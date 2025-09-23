الأربعاء 2025-09-24 01:31 ص
 

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

الثلاثاء، 23-09-2025 11:51 م

الوكيل الإخباري- انخفضت، اليوم الثلاثاء، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما ارتفع سعر النفط الأميركي "وست تكساس" بدولار تقريبا ليصل الى 63.72 دولار للبرميل الواحد.

وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 88 نقطة، ليصل إلى 46292 نقطة، وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 215 نقطة ليصل إلى 22573 نقطة.


كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 36 نقطة ليصل إلى 6656 نقطة.


بترا

 
 
