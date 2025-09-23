انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 88 نقطة، ليصل إلى 46292 نقطة، وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 215 نقطة ليصل إلى 22573 نقطة.
كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 36 نقطة ليصل إلى 6656 نقطة.
