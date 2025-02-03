"بيتكوين" تتراجع 4.5% و"إيثر" تهوي 12%

الوكيل الإخباري- تراجعت العملة الرقمية بيتكوين (BTC) بنسبة 4.5% لتصل إلى 97474 دولارًا، في حين هوت "إيثر" بنسبة 12% إلى 2924 دولارًا، وفق وكالة "رويترز".

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وقفزت بيتكوين فوق حاجز 105.000 دولار يوم الخميس الماضي، مع تغير معنويات المستثمرين رغم قرار الاحتياطي الفيدرالي التوقف عن خفض أسعار الفائدة.



ومنذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية خلال نوفمبر، ارتفعت قيمة بيتكوين بأكثر من 50%، مدعومة جزئيًا بتوقعات لسياسات أكثر دعمًا للعملات المشفرة تحت إدارته، بحسب ما نقله موقع "Decrypt" واطلعت عليه "العربية Business".