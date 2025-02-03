"بيتكوين" تتراجع 4.5% و"إيثر" تهوي 12%

وقفزت بيتكوين فوق حاجز 105.000 دولار يوم الخميس الماضي، مع تغير معنويات المستثمرين رغم قرار الاحتياطي الفيدرالي التوقف عن خفض أسعار الفائدة.
ومنذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية خلال نوفمبر، ارتفعت قيمة بيتكوين بأكثر من 50%، مدعومة جزئيًا بتوقعات لسياسات أكثر دعمًا للعملات المشفرة تحت إدارته، بحسب ما نقله موقع "Decrypt" واطلعت عليه "العربية Business".
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