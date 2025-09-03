تعافي الأسهم الأوروبية مع استقرار عمليات بيع السندات طويلة الأجل

وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية ، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة إلى 545.35 نقطة، وارتفعت أسهم أديداس 2.5 بالمئة، وتراجع سهم سويس لايف 2.4 بالمئة.
