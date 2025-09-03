تعافي الأسهم الأوروبية مع استقرار عمليات بيع السندات طويلة الأجل

الأربعاء 2025-09-03 09:00 م
 

الأربعاء، 03-09-2025 08:14 م
الوكيل الإخباري-  ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، متعافية من خسائر حادة تكبدتها في الجلسة السابقة، إذ بدا أن عمليات البيع في السندات طويلة الأجل استقرت بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية.اضافة اعلان


وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية ، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة إلى 545.35 نقطة، وارتفعت أسهم أديداس 2.5 بالمئة، وتراجع سهم سويس لايف 2.4 بالمئة.
 
 
