روسيا: تمديد تخفيض إنتاج النفط حتى نهاية العام الجاري

الوكيل الإخباري- أعلنت روسيا، اليوم، عن تمديد خطة خفض إنتاجها من النفط لتعويض تجاوزها الحصص المحددة ضمن اتفاق "أوبك+"، حيث قررت موسكو توزيع التخفيضات الإضافية على فترة أطول تمتد حتى نهاية العام بدلاً من الاكتفاء بالموعد السابق في أيلول، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن في السوق النفطي العالمي ومنع أي تأثير سلبي على الأسعار.





وقالت وزارة الطاقة الروسية في بيان صحفي: "موسكو ستخفض إنتاجها بواقع 85 ألف برميل يومياً حتى تشرين الثاني المقبل، على أن ينخفض هذا الرقم تدريجيًا إلى 9 آلاف برميل يومياً في كانون الأول، بما يتيح لروسيا الالتزام بالتعويض عن أي تجاوز سابق لحصتها ضمن الاتفاقية".

