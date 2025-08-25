SNEYDMining تُطلق منصة تعدين سحابي آلية لمشاركة سلسة في العملات الرقمية.

يأتي هذا الإطلاق في ظل اهتمام عالمي مُتزايد بالأصول الرقمية وطلب مُتزايد على حلول تعدين موفرة للطاقة ودون استخدام اليدين. تُقدم منصة SNEYD Mining الجديدة حلاً يُتيح للأفراد استئجار قوة حوسبة والمشاركة عن بُعد في تعدين البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى دون الحاجة إلى إدارة أجهزة التعدين بأنفسهم.
"أنشأنا SNEYD Mining لتقليص عوائق دخول تعدين العملات الرقمية. مع استمرار تطور العملات الرقمية إلى أصول استراتيجية طويلة الأجل، يتمثل هدفنا في تزويد المستخدمين بطريقة تعدين سهلة الاستخدام وصديقة للبيئة، بغض النظر عن مستوى خبرتهم."
١. سجّل حسابًا واحصل على ١٢ دولارًا أمريكيًا فورًا.
2. اختر عقد معدل التجزئة المخصص
سواءً كنت مبتدئًا أو مستثمرًا خبيرًا، تقدم SNEYD Mining مجموعة متنوعة من عقود معدل التجزئة. يمكنك اختيار الخيار الأنسب لك بناءً على ميزانيتك وأهدافك الربحية لتحقيق أقصى عوائد. عقد الدخل الثابت:
Avalon Miner A15-194T [عقد تجريبي]: يتيح هذا الخيار للمستخدمين شراء باقة لمدة يومين مقابل 100 دولار أمريكي، مما يمنحهم تجربة تعدين أعمق ويكسبون 106.60 دولارًا أمريكيًا في نهاية فترة التعدين.
XMR Miner X5: تم تصميم هذا العقد للمتداولين النشطين، حيث يوفر خمسة أيام من قوة التعدين بإيداع بسيط بقيمة 500 دولار أمريكي ويكسب 31.50 دولارًا أمريكيًا، بإجمالي ربح قدره 531.50 دولارًا أمريكيًا.
حزمة ANTRACK وBitcoin Miner T19 Hyd.: مصممة لعشاق العملات المشفرة، توفر هذه الحزمة 21 يومًا من طاقة التعدين مقابل إيداع بسيط بقيمة 3200 دولار أمريكي، مما يُحقق أرباحًا إجمالية تُقدر بحوالي 4174.40 دولارًا أمريكيًا.
Litecoin Miner L9: تم تصميم هذا العقد للمتداولين ذوي الحجم الكبير، مما يسمح لهم بإيداع 10,100 دولار أمريكي والحصول على 45 يومًا من قوة التعدين، مما يؤدي في النهاية إلى توليد 17,857.1 دولارًا أمريكيًا في العوائد.
بمجرد اختيار العقد، تُضاف العوائد إلى محفظة المستخدم يوميًا. بمجرد وصول الرصيد إلى 100 دولار، يمكن للمتداولين سحب هذا العقد أو اختياره لبدء جني المزيد من العوائد.
الميزات الرئيسية لمنصة SNEYD للتعدين:
تعدين آلي بالكامل: لا يتطلب أي إعدادات تقنية. ما على المستخدمين سوى التسجيل والاختيار من بين باقات التعدين السحابي المتاحة.
دعم العملات المتعددة: متوافق مع مجموعة واسعة من الأصول، بما في ذلك Bitcoin (BTC)، وEthereum (ETH)، وLitecoin (LTC)، وDogecoin (DOGE)، وXRP، وUSDT، والمزيد.
الوصول إلى الويب والهاتف المحمول: واجهة مستخدم سهلة الاستخدام مصممة للمستخدمين الجدد وذوي الخبرة.
تكنولوجيا التعدين الأخضر: تلتزم شركة SNEYD Mining بالتعدين المحايد للكربون وتدير مراكز بيانات عالمية تعمل بالطاقة المتجددة.
الوصول العالمي: توفر المنصة وقت تشغيل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ودعمًا متعدد اللغات للمستخدمين في مناطق متعددة.
يتم نشر البنية التحتية السحابية لشركة SNEYD Mining في مراكز بيانات عالية الأداء في جميع أنحاء المناطق الرئيسية حول العالم. تعطي الشركة الأولوية لاستدامة الطاقة من خلال دمج مصادر الطاقة المتجددة كجزء من مهمتها الأوسع المتمثلة في الجمع بين تقنية blockchain والممارسات الصديقة للبيئة.
قيادة الجيل التالي من البنية التحتية للتشفير
يتماشى إطلاق SNEYD Mining مع الاتجاهات الأوسع في مجال الأصول الرقمية، حيث تعمل اللامركزية والأتمتة وتقنيات الطاقة النظيفة على إعادة تشكيل كيفية تفاعل المستخدمين مع النظام المالي. من خلال إزالة تعقيد التعدين التقليدي، تقدم SNEYD Mining بديلاً منخفض الاحتكاك لأولئك الذين يتطلعون إلى استكشاف المشاركة في blockchain.
حول SNEYD Mining
SNEYD Mining هي منصة تعدين سحابية عالمية مخصصة لتوفير حلول مريحة وآمنة وصديقة للبيئة لتعدين العملات المشفرة. من خلال الاستفادة من الأتمتة الذكية والبنية التحتية للطاقة الخضراء والنهج الذي يضع المستخدم أولاً، تمكن الشركة الأفراد في جميع أنحاء العالم من المشاركة بسهولة في إنتاج الأصول الرقمية.
الموقع الرسمي: https://growingauto.com/
البريد الإلكتروني الرسمي: [email protected]
