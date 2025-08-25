SNEYDMining تُطلق منصة تعدين سحابي آلية لمشاركة سلسة في العملات الرقمية.

الوكيل الإخباري- أطلقت SNEYD Mining Cloud Mining، وهي شركة عالمية مُزودة للبنية التحتية للأصول الرقمية، رسميًا منصتها الجديدة للتعدين السحابي الآلية، المُصممة خصيصًا لإلغاء الحاجة إلى الأجهزة أو الخبرة الفنية أو الإعداد في الموقع. تُوفر المنصة للمستخدمين في أكثر من 156 دولة نقطة دخول مُريحة إلى منظومة تعدين العملات الرقمية، بهدف تحقيق سهولة الوصول والشفافية والاستدامة.



يأتي هذا الإطلاق في ظل اهتمام عالمي مُتزايد بالأصول الرقمية وطلب مُتزايد على حلول تعدين موفرة للطاقة ودون استخدام اليدين. تُقدم منصة SNEYD Mining الجديدة حلاً يُتيح للأفراد استئجار قوة حوسبة والمشاركة عن بُعد في تعدين البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى دون الحاجة إلى إدارة أجهزة التعدين بأنفسهم.



"أنشأنا SNEYD Mining لتقليص عوائق دخول تعدين العملات الرقمية. مع استمرار تطور العملات الرقمية إلى أصول استراتيجية طويلة الأجل، يتمثل هدفنا في تزويد المستخدمين بطريقة تعدين سهلة الاستخدام وصديقة للبيئة، بغض النظر عن مستوى خبرتهم."

اضافة اعلان