روسيا تتوقع تراجع إنتاج الغاز وصادراته

الوكيل الإخباري - توقع نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك أن يتراجع إنتاج الغاز الروسي وصادراته خلال العام الجاري بنسبة كبيرة، بسبب توقف صادرات الغاز الروسي عبر خطي أنابيب "نورد ستريم".

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وأضاف نوفاك أن إنتاج الغاز الروسي وصادراته سيسجلان انخفاضا قويا، حيث سيقل إنتاج الغاز بنسبة 12% مقارنة بعام 2021، وستنخفض الصادرات بنحو 25 % "وذلك يعود بشكل رئيسي إلى "أعطال العملوز بالبينة التحتية الخاصة بتصدير الغاز"، حسب تعبيره.



وقال نوفاك إن روسيا تخطط لتوسيع مرافق الموانئ لتزويد موارد الطاقة عن طريق البحر في غضون 3 سنوات.



وذكر أن صادرات الغاز الروسي في 2021 ارتفعت بنسبة 10 % إلى 763 مليار متر مكعب ونمت الصادرات بنسبة 3 % إلى 250 مليار متر مكعب. ( سكاي نيوز )

