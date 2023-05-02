أرباح BP تتجاوز التوقعات وتسجل 4.96 مليار دولار في الربع الأول من 2023

الوكيل الإخباري - أعلن عملاق النفط البريطاني BP تسجيل صافي ربح بقيمة 4.96 مليار دولار عن الربع الأول من العام الجاري، متجاوزًا التوقعات لكن دون المستويات الاستثنائية المسجلة في نفس الفترة من العام 2022.

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وتأثرت نتائج بريتيش بتروليوم بانخفاض أسعار النفط والغاز، بعد أن كانت قد بلغت ذروتها عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.



وأعلنت الشركة عن عملية إعادة شراء أسهم بقيمة 1.75 مليار دولار، والتي من المتوقع أن تكتمل قبل الإعلان عن نتائج الربع الثاني من العام الجاري مطلع أغسطس المقبل، كما أوضحت أنها انتهت من عملية الشراء التي كانت قد أعلنت عنها سابقًا بقيمة 2.75 مليار دولار.



وأظهرت البيانات تراجع صافي الدين في الربع الأول من 2023 إلى 21.2 مليار دولار، من 27.5 مليار دولار المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي. ( CNBC )

