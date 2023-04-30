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الأحد، 30-04-2023 09:15 ص

إيطاليا: لا نتوقع صدمات كبيرة بأسعار الطاقة في 2023

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الوكيل الإخباري - قال كلاوديو ديسكالتسي، الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الإيطالية "إيني" إنه لا يتوقع حدوث أي "صدمات كبيرة" في أسواق الطاقة هذا العام.اضافة اعلان


وذكر ديسكالتسي في مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا"، أن "مخازن الغاز الأوروبية ممتلئة، وعلى الرغم من عودة الحياة إلى الاقتصاد العالمي، فإن الطلب ليس في ذروته لأن الصين لم تستأنف عملياتها بالكامل بعد".

وأضاف: "علاوة على كل ذلك، استطعنا في هذه الأشهر تنويع الإمدادات والتخلص من حالات الاعتمادية التي تشكل خطرا على استقرار الإمدادات والأسعار".

وقال إن واردات الغاز الروسي هبطت إلى الصفر تقريبا بفضل إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة والعقود الجديدة مع عدد من الدول الأفريقية.

وقبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، كانت إيطاليا تعتمد بنسبة 40 بالمئة على روسيا في وارداتها من الغاز. سكاي نيوز 

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