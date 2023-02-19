أزمة أوكرانيا تدفع 141 مليون شخص حول العالم إلى الفقر المدقع

الوكيل الإخباري - أفاد تقرير جديد صدر عن دورية "نيتشر إنيرجي" أن الأزمة الأوكرانية وما سببته من زيادة في أسعار الطاقة قد تدفع حوالي 141 مليون شخص حول العالم إلى الفقر المدقع.

اضافة اعلان



وقام باحثون من هولندا، المملكة المتحدة، والصين، والولايات المتحدة الأميركية، بمحاكاة تأثير ارتفاع أسعار الطاقة في 116 دولة حول العالم، وأظهرت الدراسة بأن إنفاق الأسر في المتوسط قد ارتفع بواقع 4.8 % نتيجة لزيادة أسعار الفحم والغاز الطبيعي، فضلا الزيادات السابقة في فترة وباء كورونا.



وفي الدول منخفضة الدخل، أوضح التقرير أن الأسر الأكثر فقرا والتي تواجه بالفعل نقصا حادا في الغذاء، كانت أكثر عرضة للآثار السلبية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة.



وأوضح التقرير أن الأسر في الدول ذات الدخل المرتفع شعرت أيضًا بالتأثير السلبي لارتفاع أسعار الطاقة، إلا أن قدرة تلك الأسر على استيعاب الزيادة هي الأرجح.



وأدى ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الأزمة في أوكرانيا بالضرورة إلى زيادة في أسعار الغذاء، فبالمقارنة مع العام الماضي، ارتفعت أسعار البيض في الولايات المتحدة بنسبة 70.1 % والسمن بنسبة 44.7 % والزبدة بنسبة 26.3 % بحسب التقرير.



كما زادت أسعار الدقيق والخبز والسكر بنسبة 20.4 و14.9 و13.5 % على التوالي.



ويشير التقرير إلى أن بعض الدول، بما فيها الدول ذات الدخل المرتفع، تعتبر أكثر تأثرا من غيرها بأزمة الطاقة، مثل إستونيا وبولندا والتشيك، وهي دول ذات قواعد صناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة. ( سكاي نيوز )

