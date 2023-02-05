الأحد 05-02-2023
الوكيل الاخباري

وزارة المياه تؤكد التزامها بإصدار الفواتير الشهرية

نقابة المحروقات: 18 مليون لتر مبيعات الكاز الشهر الماضي

حماية المستهلك تدعو الأردنيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء في الشتاء

التربية : إيعاز للمدراء بشأن دوام الطلبة خلال المنخفض

تعليق استيراد الأعلاف الخشنة المستوردة من العراق مؤقتا

مصابون بحادثة غاز الكلورين في العقبة لا يرغبون بتقديم شكوى

إغلاق أسواق المواشي في المحافظات كافة لمدة 14 يوما

تفاصيل صادمة.. حاول ترويعها وتخويفها قبل أن تطاله يد العدالة

بدء استقبال طلبات قرض الطالب الكترونيًا في الجامعة الهاشمية

الغذاء والدواء تصدر بيان حول قطرة الدموع الاصطناعية

 
الأحد، 05-02-2023 01:27 م

الخرابشة: مذكرة التفاهم لتقطير النفط من الصخر الزيتي غير مُلزمة للحكومة

1202325131544130046201


الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إن مذكرة التفاهم مع شركة المجرة لتقطير النفط من الصخر الزيتي في منطقة اللجون، تعد غير مُلزمة للحكومة.

اضافة اعلان


وأضاف الخرابشة، خلال اجتماع مع لجنة الطاقة النيابية اليوم الأحد، أن الشركة ستدرس 15 كيلو متر في منطقة اللجون، مؤكدا عدم وجود مسؤولية او نفقات تترتب على الحكومة.


ولفت إلى أن مذكرة التفاهم مدتها 24 شهرا ورأسمال الشركة 5 آلاف دينار،  منوها إلى أنه على تلك المساحة يمكن وضع اكثر من شركة.


وأشار إلى أن الاتفاقية التنفيذية ستُقر في حال استكمالها من خلال مجلس النواب في حينه.


إقرأ ايضا
42sfvf00-copy

البريد : سنركز بالسنوات القادمة على توسيع الخدمات والمشاريع المالية

22023510145661541794

المركزي: تحديث برمجة أجهزة عدّ النقود في البنوك ومحال الصرافة لتتعرّف على الـ 50 الجديدة

c6a006e7968b6cfe4f902e980531d63a_XL

دخول الحظر الأوروبي على منتجات النفط الروسية حيز التنفيذ

487222_1_1675584254

30 مليون دينار سنوياً لموازنة صندوق تطوير ودعم الصناعة

e39af613-thumbs_b_c_836bdbae56ab503dc555b5a79f60b4c7

الجغبير: إعادة إعمار العراق بالنسبة للاقتصاد الأردني فرصة استثمارية كبيرة للاقتصاد

1 - Copy

الفرصة ما زالت مواتية.. أسعار الذهب محليا مناسبة للشراء

أخبار متعلقة
c6a006e7968b6cfe4f902e980531d63a_XL

دخول الحظر الأوروبي على منتجات النفط الروسية حيز التنفيذ

2521

التضخم في أوروبا يواصل تراجعه

450012

هذه المنازل والمواقع ستستفيد من الكهرباء على حساب فلس الريف - أسماء

1999999

أسعار الطاقة ترفع التضخم في فرنسا إلى 7 %

522

أرامكو السعودية توقع 100 اتفاقية بـ 7.2 مليار دولار

ff

قطر للطاقة تدخل شريكاً رسمياً في التنقيب عن نفط لبنان