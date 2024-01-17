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الأربعاء، 17-01-2024 01:19 م

أزمة البحر الأحمر ترفع الطلب على الشحن الجوي

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الوكيل الإخباري - ارتفع عدد شركات الصناعات التحويلية التي تسعى إلى نقل منتجاتها جواً في الأسابيع القليلة المقبلة، بعدما أجبرتها الهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر على البحث عن طرق بديلة، في تحول قد يستفيد منه قطاع الشحن الجوي الذي يعاني من ضعف الطلب عقب الجائحة ومن الطاقة الفائضة.اضافة اعلان


ويقع البحر الأحمر وقناة السويس على طريق تجاري رئيسي يمر من خلاله 12% من حركة الشحن العالمية، كما تعد قناة السويس أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا، وأثرت الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السفن في المنطقة منذ أكثر من شهرين على الشركات وأثارت قلق القوى الكبرى.

وظلت أسعار الشحن الجوي مستقرة نسبيا بسبب تزامن أزمة الشحن مع هدوء موسمي في الطلب، لكن أظهرت بيانات منصة الحجز والدفع للشحن الدولي (فريتوس) ارتفاعا في أسعار الشحن من الصين إلى أوروبا بنحو 91% على أساس أسبوعي.

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