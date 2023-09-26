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الثلاثاء، 26-09-2023 01:28 م

أستراليا تعلن إنشاء أول محطة ضخمة لتصدير الهيدروجين

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، انتوني البانيزي، إنشاء أول محطة ضخمة لتصدير الهيدروجين في جنوب أستراليا.اضافة اعلان


وبين أن المحطة الجديدة ستكون قادرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بشكل أساسي كما يمكنها استضافة مشاريع بقيمة 13 مليار دولار أسترالي وتوليد ما يصل إلى 1.8 مليون طن من الهيدروجين بحلول عام 2030، بحسب ما قاله البانيزي.

وستخصص الحكومة الفيدرالية وحكومة ولاية جنوب أستراليا 100 مليون دولار أسترالي لإنشاء المحطة التي ستوفر حوالي 16 ألف فرصة عمل.

ويُعد الهيدروجين الأخضر وقوداً خالياً من الكربون، ومصنوعاً من التحليل الكهربائي، باستخدام الطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الشمسية.

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