الحكومة تُطلق دراسة لمراجعة اتفاقيات شراء الطاقة

الوكيل الإخباري -

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أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع شركاء القطاع، دراسة لمراجعة اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة والطاقة التقليدية.وتهدف الدراسة المُعدة من قبل الشركات الاستشاريةILF, Castalia, GIDE) Nabulsi& Associates ) بالتعاون مع الوزارة، إلى مراجعة الاتفاقيات من منظور فني، اقتصادي، تجاري، قانوني، والاطلاع على الممارسات الفضلى في دول المنطقة، والتجارب المماثلة في المجال.وكانت الوزارة قد أعلنت العام الماضي، أنها بصدد مراجعة جميع الاتفاقيات الطاقة، باعتبارها أحد الإجراءات التصحيحية التي تقوم الوزارة بها حاليا، لتخفيض كلف النظام الكهربائي، وبما يحقق العدالة بين جميع الشركات العاملة في القطاع من جهة وشركة الكهرباء الوطنية من جهة أخرى، ولتحقيق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة على أسس متينة.