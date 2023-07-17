الثلاثاء 18-07-2023
الوكيل الاخباري

ماذا اهدى أردوغان لـ بن سلمان خلال زيارته إلى السعودية

الأوقاف تدعو مرشحين لإجراء المقابلة الشخصية لوظيفة إمام - أسماء

152 ألف طالب وطالبة يتقدمون لامتحان اللغة الإنجليزية "التوجيهي" اليوم

الدولار قرب أدنى مستوى في عام

"قانونية النواب" تواصل مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

ارتفاع أسعار النفط عالميا اليوم

انحسار تأثير موجة الحر في الأردن اليوم

بزمن قياسي.. ضبط المعتدي على الستيني داخل بقالته في الزرقاء

الاعتداء على ستيني والسطو على بقالته في الزرقاء

اختتام فعاليات معرض إيرتاتو الدولي

 
الإثنين، 17-07-2023 07:00 م

أسعار الحديد والاسمنت محليا الاثنين

حديد التسليح - مميزاته وعيوبه


الوكيل الإخباري - تراوحت أسعار طن الحديد شد 60، اليوم الاثنين، بين 525-530 دينار، وفق ما أفاد به تجار لـ"الوكيل الإخباري".

وقال التجار إن الأسعار لا تشمل كلف النقل إلى موقع المشتري نظرا لبُعد المسافة عن المحلات أو المصانع، لافتين إلى وجود فروقات بالأسعار بين العاصمة عمّان وباقي المحافظات وذلك حسب الكميات المشتراة من الحديد أو مواد البناء الأخرى.

وأضافوا أن أسعار الحديد تعتبر طبيعية نظرا لهذا الوقت من الموسم إلا أن الطلب ضعيف بسبب حالة الركود التي أصابت قطاع الإنشاءات مؤخرا وهي سلسلة مرتبطة بعدة قطاعات.

ويقدّر الإنتاج المحلي من الحديد بنحو 25 ألف طن يوميا، فيما لا يتجاوز الاستهلاك اليومي 5-6 آلاف.

وحول أسعار الاسمنت محليا، أشار التجار إلى أن سعر الطن يباع للمستهلك بين 90-98 دينار غير شامل أجور النقل والتي تتفاوت حسب المنطقة الجغرافية والكميات المشتراة، لافتين إلى استقرارها خلال الفترة الحالية.

ويبلغ متوسط إنتاج مصانع الاسمنت نحو 25 ألف طن يوميا، فيما يتراوح احتياج السوق المحلي بين 5-6 آلاف طن يوميا.

اضافة اعلان

 

 


إقرأ ايضا
دولارات 2

الدولار قرب أدنى مستوى في عام

نفط2

ارتفاع أسعار النفط عالميا اليوم

imgid556975

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

401490_63_1678266243

خلال ساعات .. انخفاض اسعار الذهب بالأردن اليوم

d43e42a309feb2ae4445324c38a7bcf2

فرصة استثمارية لإنشاء منتجع طبي للأمراض الجلدية بالبحر الميت

1689590459362

فرصة استثمارية لإعادة التدوير الميكانيكي لتحقيق التكافل الصناعي

أخبار متعلقة
182506 (1)

تعرف على أسعار الحديد والاسمنت في الأردن الثلاثاء

1686600462845

الأسهم الأوروبية تنخفض وتتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف آذار

36e76ba5-نفط-7

النفط في طريقه لتسجيل ثاني زيادة أسبوعية بفضل قوة الطلب

WhatsApp Image 2023-07-07 at 12.06.35 PM

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

679726-139513747

الذهب يتجه لتكبد رابع خسارة أسبوعية

گرد-1-1

أسعار الحديد والاسمنت محليا الخميس