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الثلاثاء، 11-07-2023 12:54 م

تعرف على أسعار الحديد والاسمنت في الأردن الثلاثاء

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الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار الحديد، اليوم الثلاثاء، بنحو 10 دنانير للطن الواحد، بالمقارنة مع الأسبوع الماضي، حيث تراوحت أسعار طن الحديد شد 60، بين 545-555 دينار، وفق ما أفاد به تجار لـ"الوكيل الإخباري".اضافة اعلان


وقال التجار إن الأسعار لا تشمل كلف النقل إلى موقع المشتري نظرا لبُعد المسافة عن المحلات أو المصانع، لافتين إلى وجود فروقات بالأسعار بين العاصمة عمّان وباقي المحافظات وذلك حسب الكميات المشتراة من الحديد أو مواد البناء الأخرى.

وأضافوا أن أسعار الحديد تعتبر طبيعية نظرا لهذا الوقت من الموسم إلا أن الطلب ضعيف بسبب حالة الركود التي أصابت قطاع الإنشاءات مؤخرا وهي سلسلة مرتبطة بعدة قطاعات.

ويقدّر الإنتاج المحلي من الحديد بنحو 25 ألف طن يوميا، فيما لا يتجاوز الاستهلاك اليومي 5-6 آلاف.

وحول أسعار الاسمنت محليا، أشار التجار إلى أن سعر الطن يباع للمستهلك بين 90-98 دينار غير شامل أجور النقل والتي تتفاوت حسب المنطقة الجغرافية والكميات المشتراة، لافتين إلى استقرارها خلال الفترة الحالية.

ويبلغ متوسط إنتاج مصانع الاسمنت نحو 25 ألف طن يوميا، فيما يتراوح احتياج السوق المحلي بين 5-6 آلاف طن يوميا.

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