أسعار الذهب عالمياً اليوم الخميس

الوكيل الاخباري - استقرت أسعار الذهب الخميس بعد صدور تصريحات جديدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة هذا العام، ليظل المعدن الأصفر قريبا من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر والذي سجله في الجلسة السابقة.

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وبحلول الساعة 0242 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1932.35 دولار للأونصة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1942.70 دولار.



وقال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للمشرعين في الكونغرس إن توقع المزيد من الرفع في أسعار الفائدة "تخمين جيد للغاية" لما يتجه إليه البنك المركزي الأميركي إذا ظل الاقتصاد على مساره الحالي.



ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة لتراجع جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

سكاي نيوز