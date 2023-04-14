الجمعة 14-04-2023
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب عالميا بالقرب من أعلى مستوياتها في عام

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الجمعة، 14-04-2023 01:49 م

أسعار الذهب عالميا بالقرب من أعلى مستوياتها في عام

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الوكيل الاخباري- استقرت أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوياتها في عام اليوم الجمعة حيث عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة الآمال بأن الفدرالي الأمريكي يقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.اضافة اعلان


وبحلول الساعة 13:11 بتوقيت موسكو، تم تداول العقود الآجلة للمعدن الأصفر عند 2055 دولارا للأونصة، بانخفاض طفيف نسبته 0.01% عن سعر التسوية السابق.

فيما جرى تداول العقود الفورية للمعدن النفيس عند 2040.07 دولار للأونصة، بتراجع نسبته 0.01% أيضا عن سعر الإغلاق، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

وقبل ذلك تم تداول العقود الفورية للأصفر الرنان عند 2044.09 دولار للأونصة، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى في نحو عام.

ولقيت أسعار الذهب دعما من تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، وانخفض المؤشر بنسبة 0.13% إلى 100.88 نقطة.

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