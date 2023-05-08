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الإثنين، 08-05-2023 11:43 ص

أسعار القمح عالمياً عند أعلى مستوياتها في أسبوعين

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الوكيل الإخباري  - ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في تعاملات اليوم الاثنين، لتقترب من أعلى مستوياتها منذ أسبوعين، في ظل المخاوف من عدم تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.

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وذكرت "بلومبيرج"، أنه جرى تداول القمح اليوم بسعر 6.6 دولار للبوشل، بعد ارتفاعه 4.2 % خلال الأسبوع الماضي وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف مارس الماضي.

يأتي ذلك في حين تهدد روسيا باستمرار بالانسحاب من اتفاق تصدير حبوب أوكرانيا، والذي يوفر ممرا آمنا لشحنات القمح كييف، إذا لم يتم السماح لموسكو  بزيادة صادراتها من الحبوب والأسمدة.

وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن مركز التنسيق المشترك الذي يضم ممثلين لأوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة وتركيا ويتولى فحص السفن والسماح لها بالوصول إلى أسواق التصدير، لم يتوصل يوم الجمعة الماضي إلى اتفاق للسماح بانضمام سفن جديدة إلى اتفاق الحبوب.

وبحسب بيانات المركز فإنه لم يتم السماح بمرور أي سفن تحمل القمح الأوكراني خلال اليومين الماضيين، وسجلت أسعار العقود الآجلة للقمح في تعاملات بورصة شيكاغو صباح اليوم تغييرا طفيفا، في حين تراجع سعر الذرة 0.2 % وفول الصويا 0.1 % .  ( الاقتصادية )

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