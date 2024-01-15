أسعار زيت النخيل مرشحة للارتفاع عالمياً

الوكيل الإخباري - من المتوقع أن يرتفع سعر زيت النخيل عالمياً إلى نحو 903 دولارات للطن بحلول نهاية حزيران القادم، وسط شح الإمدادات وارتفاع الطلب من الهند.

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ووفقا لتقارير اقتصادية، من المتوقع أن يتم تداول الزيت النباتي الأكثر استهلاكاً في العالم، بين 774 دولار للطن و 903 دولارات للطن في النصف الأول من 2024 في بورصة المشتقات الماليزية.



وتقارن أحدث التوقعات مع توقعات سابقة لتداول الزيت الاستوائي بين 795 دولار للطن و 967 دولار للطن.



وسينخفض إنتاج زيت النخيل في إندونيسيا، أكبر مزارع، بمقدار مليون طن في 2024 مقارنة بالعام السابق.