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الإثنين، 15-01-2024 09:27 ص

أسعار زيت النخيل مرشحة للارتفاع عالمياً

فوائد_زيت_النخيل

الوكيل الإخباري - من المتوقع أن يرتفع سعر زيت النخيل عالمياً إلى نحو 903 دولارات للطن بحلول نهاية حزيران القادم، وسط شح الإمدادات وارتفاع الطلب من الهند.

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ووفقا لتقارير اقتصادية، من المتوقع أن يتم تداول الزيت النباتي الأكثر استهلاكاً في العالم، بين 774 دولار للطن و 903 دولارات للطن في النصف الأول من 2024 في بورصة المشتقات الماليزية.


وتقارن أحدث التوقعات مع توقعات سابقة لتداول الزيت الاستوائي بين 795 دولار للطن و 967 دولار للطن.


وسينخفض إنتاج زيت النخيل في إندونيسيا، أكبر مزارع، بمقدار مليون طن في 2024 مقارنة بالعام السابق.


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