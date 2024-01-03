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الأربعاء، 03-01-2024 11:26 م

بسبب توترات البحر الأحمر..أسعار القهوة قد ترتفع عالمياً

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الوكيل الإخباري - قالت المنظمة الدولية للقهوة، اليوم الأربعاء، إن أسعار البن عالمياً قد تشهد ارتفاعاً، وذلك بعد أن قررت شركات الشحن رفع رسوم النقل في بعض المسارات نتيجة هجمات في البحر الأحمر التي دفعت السفن التجارية لاتباع طرق بديلة.

وقالت المنظمة في تقرير، إن الموقف في المنطقة دفع بعض شركات الشحن لتغيير مساراتها لتقليل المخاطر

ويعتمد زبائن في أوروبا على كميات كبيرة من البن من دول آسيوية منها فيتنام، ثاني أكبر منتج في العالم، وكذلك إندونيسيا، كما يشترون أنواعا من البن عالية الجودة من إثيوبيا وكينيا في شرق أفريقيا.

وقد يكون للمشكلات في البحر الأحمر تداعيات إضافية على البن والكاكاو والقطن، خاصة وأن السلع الزراعية هذه تنقل عادة في حاويات.

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وقال الحوثيون، اليوم، إنهم استهدفوا سفينة حاويات تديرها شركة "سي.إم.إيه. سي.جي.إم" وذلك بعد أيام من هجوم آخر على سفينة تابعة لشركة ميرسك.

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